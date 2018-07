Un hombre bate su propio récord al zamparse 74 perritos calientes en diez minutos

enía que ser en Estados Unidos, y así ha sido. Joey Chestnut, también conocido como "Jaws" (Mandíbulas) Chestnut, ha batido su propio récord este miércoles en el concurso de devoradores de perritos calientes que se celebra cada cuatro de julio en Nueva York al zamparse 74 unidades en diez minutos.

La prueba, que organiza la firma de perritos Nathan's Famous para celebrar el Día de la Independencia de Estados Unidos, lleva más de cien años celebrándose y poniendo a prueba a los estómagos más potentes del país. Del mismo modo que en las ediciones anteriores, Chestnut se ha hecho, de nuevo, con la victoria en la categoría masculina, pero esta vez, ha sido capaz de superar su récord del año anterior.

El campeón, de 34 años, se adjudicó este miércoles en Coney Island, el lugar tradicional en el que concurso que lleva celebrándose desde 1972, la undécima prueba, en la que demostró estar en su "mejor momento deportivo" tras engullir dos perritos más que el año pasado en una exhibición digna del programa 'Crónicas Carnívoras'.

The count is official: JOEY CHESTNUT ATE A WORLD RECORD 74 HOT DOGS. 😱 pic.twitter.com/SFY3QYHoEj