Un hombre muerde una toallita porque cree que es comida en un restaurante de Berasategui

La alta cocina es una actividad costosa y muy estética, pero también resulta arriesgada para algunos. El marido de la actriz y escritora británica Tracy-Ann Oberman, Rob Gowan, ha acudido hace unos días junto a su mujer a un restaurante del reconocido chef vasco Martin Berasategui.

Sorprendido por la presentación de los platos en láminas de piedra o placas de madera, y ante la ínfima cantidad de comida que presentaban, Oberman ha colgado algunas instantáneas en su perfil de Twitter con la etiqueta #Wewantplates ("Queremos platos [de comida]"). "Esto es lo que pasa cuando aspiras a una, dos o tres estrellas Michelin", ha escrito sobre el restaurante de Berasategui, que en la actualidad tiene ocho de estos reconocimientos. "Honestamente, queremos platos [de comida]", ha aseguradola actriz en las redes.

This is what happens when you apply a Michelin Star or two or three. Honestly. @WeWantPlates pic.twitter.com/SR7TJHQnP7