Un hombre roba un banco para declarar su amor a Taylor Swift

Un hombre robó un banco para impresionar a la cantante Taylor Swift. Bruce Rowley, de 26 años, atracó el Webster Bank de Ansonia, Connecticut, y se desplazó hasta la casa de la artista en Rhode Island. Según informa un portavoz de la policía local, el teniente Patrick Lynch, el joven “tiró unos cuantos billetes por encima de la valla para impresionarla”.

El delincuente confeso dijo a los agentes que estaba “enamorado” de la cantante, quien afortunadamente no se encontraba en esa finca en el momento de la peculiar ‘declaración de amor’ de Rowley.

Según informa la policía, el hombre entró en la sucursal y ordenó al cajero que le entregara el dinero. Rowley, que no utilizó armas en su atraco, fue retenido bajo finanza de unos 100.000 euros y enfrenta varios cargos por robo y hurto.

'FANS FATALS'

No es la primera vez que la cantante de ‘You Belong With Me’ sufre el acoso de un seguidor. Hace justo un año, Mohammed Jaffar fue detenido por deambular por el edificio donde reside la cantante y robar de un bono de 20 dólares que no le pertenecía. Según informaba el ‘New York Post’, Jaffar fue detectado por los guardias de seguridad en el tejado del apartamento de la estrella.