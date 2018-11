'House of cards' promociona su última temporada con un impactante y feminista trailer

El drama político ‘House of cards’ ha llegado a su fin. La ficción, basada en la miniserie homónima de la BBC, estrenó el pasado dos de noviembre sus últimos episodios, los correspondientes a una sexta temporada que Netflix promociona con un impactante y feminista tráiler.

En él se puede ver a la ahora protagonista, Robin Wright, rompiendo tabúes acerca de las mujeres. Se trata de todo un homenaje a los personajes femeninos y a ella misma, que ahora toma las riendas de la serie tras la desaparición del personaje de Kevin Spacey. El actor tuvo que abandonar la ficción tras las acusaciones realizadas por el actor Anthony Rapp por un presunto acoso ocurrido en el año 1986 cuando él solo tenía 14 años.

Pese al escándalo suscitado, los encargados de ‘House of cards’ decidieron llevar a cabo una última temporada de ocho episodios que en España se puede ver a través de Movistar+. De hecho, y según reveló la actriz Patricia Clarkson en una entrevista, fue la propia Wright y los showrunners de la ficción quienes pidieron encarecidamente a la productora y a Netflix llevar a cabo una tanda final que cerrase de forma digna la serie. Ahora deberá valorarlo el público.

