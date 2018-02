Idris Elba le pide matrimonio a su novia en un cine

Faltan muy pocos días para San Valentín, pero el actor Idris Elba ha querido avanzar acontecimientos y le ha hecho una petición de matrimonio a su novia, la modelo Sabrina Dhowre, en vivo y en directo. Y como no podía ser de otra manera por su profesión, la iniciativa ha tenido lugar enel escenario de un cine, bajo la atenta mirada de los espectadores, poco antes del estreno de su última película, 'Yardie', en el que es su debut como director.

De rodillas y anillo en mano, Elba ha abrazado a la modelo, que no podía salir de su asombro, mientras el público aplaudía e inmortalizaba el momento con sus móviles. Dhowre le dio el 'sí' de inmediato.

Hey ladies your #MCE,@idriselba is off the market 😭😭😭😭😭😭.

.

.

He proposed on stage ahead of a screening of his latest film at the Rio cinema.

Congratulations! 🎉🎊🍾🎈 pic.twitter.com/fRYRXPjGGR