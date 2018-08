'Influencers' de la generación 'Sálvame'

👽❤️

Actualmente se rumorea que su relación de amistad con Alejandra Rubio, la hija de Terelu, no pasa por su mejor momento. Ambas se han mostrado siempre un gran cariño, pero desde hace unos días se han dejado de seguir en Instagram.

Terelu Campos ha querido apaciguar los rumores sobre la enemistad de su hija con Anita en el programa 'Ya es mediodía'. "Hay cosas que se sacan de mano. Al final se está hablando de dos niñas que no dejan de ser niñas", ha comentado. Aunque, por otra parte, ha querido asegurar que ella siempre estará del lado de su hija.

Pero ésta no es la única polémica en la que se ha visto envuelta la joven Matamoros. Poco después de cumplir la mayoría de edad el pasado 29 de julio, la 'influencer' publicó distintas imágenes en las que anunciaba que se había sacado el carné de conducir y que se había comprado un coche de lujo. Numerosas personas la acusaron de ser una "niña de papá" y pusieron en duda la forma en la que había obtenido el carné tan rápido.

Anita no tardó en dar explicaciones para acallar las críticas y, en diferentes 'stories' de Instagram, contó que ya había aprobado el teórico y había hecho prácticas de conducción cuando aún tenía 17 años y que solo tuvo que esperar a cumplir 18 para poder acceder al examen, tal y como marca la ley. Respecto al coche, la joven aseguró que lo había pagado ella con sus ahorros, cosa que, teniendo en cuenta su pronta edad, también es sujeto a crítica.

Alba Díaz Martín (18)

Ya al margen del universo 'Sálvame', La hija de la empresaria y diseñadora Vicky Martín Berrocal y 'El Cordobés' también es toda una 'it girl' en Instagram. Acumula 108.000 seguidores en la red social y varias firmas ya cuentan con ella. Amiga de Froilán, el hijo de la infanta Elena, la joven ha cursa estudios en The College for International Studies, en Madrid.

Gracias a sus publicaciones se puede deducir su personalidad divertida y su gran pasión por la moda y la familia. Tiene una relación muy estrecha con su madre y muestra de ello es el gran número de imágenes en las que aparecen juntas.

Lucía Rivera Romero (19)

La hija del torero Cayetano Rivera y de la modelo asturiana Blanca Romero es toda otra celebridad en Instagram. Acumula más de 72.000 seguidores y a sus 19 años es modelo de la marca de ropa Jennyfer y madrina del nuevo Citroën E-Mehari. En la pasada edición de la Bridal Fashion Week celebrada en Barcelona, madre e hija desfilaron para Pronovias vestidas con el mismo traje de boda en versión larga y corta. Aunque ella misma es consciente de que no es fácil abrirse paso: "Me va muy bien, pero mido 1,71 y sé que no soy lo suficientemente alta como para ser modelo de Victoria’s Secret, uno de mis sueños. Ojalá algún día se derribe la barrera de la estatura", explicaba en una reciente entrevista.