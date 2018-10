Los inicios de Eva González en Antena 3: así debutó como reportera en 'UHF'

'La voz' ya tiene presentadora. Tal y como avanzó YOTELE en exclusiva durante la tarde de ayer, Eva González será la maestra de ceremonias de la sexta edición del talent show internacional en nuestro país. El fichaje de la sevillana supone su marcha de TVE y su llegada a Antena 3, cadena con la que ya tuvo un primer contacto en el año 2004. Por aquel entonces, se estrenó como reportera en el late night 'UHF'.

El programa, presentado por Nuria Roca y Florentino Fernández, supuso el salto de Eva a la televisión tras proclamarse como Miss España en 2003. La modelo comenzó a ganar soltura frente a la cámara acudiendo a photocalls y entrevistando a algunos de los rostros más conocidos del país. En su primer reportaje cubrió la gala de entrega de los Premios ATV, donde coincidió con Miki Nadal, también colaborador de 'UHF'.

Uno de los famosos a los que entrevistó fue Manel Fuentes, que aseguró que una de las cosas más importantes en televisión es "tener contactos". "Pues entonces me voy a la mierda porque yo no tengo amigos en televisión y no voy a llegar a ningún sitio", bromeó Eva sin imaginarse la cantidad de proyectos televisivos que le llegarían unos años más tarde, siendo 'Masterchef' y 'La voz' los más importantes hasta la fecha.

Bilbao fue otro de los destinos de Eva en 'UHF', lugar al que se desplazó con motivo del día de la patria vasca. La reportera conversó con algunos de los habitantes de la ciudad para conocer más en profundidad los secretos de la mencionada festividad, tal y como recoge el vídeo bajo estas líneas a partir del minuto 12:55. Iñaki Azcuna, Juan José Ibarretxe y Josu Jon Imaz fueron algunos de los políticos con los que charló.