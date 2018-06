Instagram fulmina a Belén Esteban

Está claro que Belén Esteban cuenta con más detractores que fans. Así quedó claro la semana pasado con una iniciativa recogida en la organización Change.org titulada "Fuera Belén Esteban de la televisión", en la que su autor aseguraba estar cansado de las interminables historias de la colaboradora, a la que definía como "chabacana, maleducada e inculta" y preocupado por la influencia que esta pudiese ejercer sobre los más jóvenes.

Sin embargo, la campaña orquestada para acabar con la princesa del pueblo no se ha acaba aquí. Ya que decenas de usuarios en Instagram le han deseado públicamente que "descanse en paz" haciendo saltar todas las alarmas.

Curiosamente, lo que parecía una simple publicación de un vídeo titulado: La PARRA de la huerta.... se ha convertido en todo un obituario en el que los haters aseguran que la de la colaboradora de Sálvame ha fallecido. "Descansa en paz, eras una grande", "Ojalá seas feliz estés donde estés" o "La princesa del pueblo se nos fue", han sido algunos de los comentarios que comenzaron a viralizarse en las redes.

"Estoy leyendo mensajes y no me lo puedo creer, ¿es Belén quien ha muerto? Espero y deseo que sea una falsa alarma. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero esto es otra cosa", se podía leer entre aquellos que defienden a la de San Blas.