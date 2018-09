Isa Pantoja, fichaje confirmado de 'GH VIP 6' antes de su inminente estreno

Faltan tan solo unas hora para el estreno de ‘GH VIP’ en Telecinco y pocos nombres quedan por confirmar. Aprovechando la presentación de la sexta edición del reality show, la cadena ha confirmado a Isa Pantoja, Chabelita, como nueva habitante de la casa de Guadalix de la Sierra.

Como ya confirmó YOTELE pocos días después de firmar su contrato, la hija de la Tonadillera ficha por el concurso, su segundo tras su paso por ‘Supervivientes’ en 2015. Chabelita es habitual de programas de Telecinco, y ha participado, además, en ‘Cazamariposas’ e incluso ha tenido su propio reality en la plataforma Mtmad.

A falta de las últimas confirmaciones que se producirán en la primera gala conducida por Jorge Javier Vázquez este jueves, la joven tendrá que verse las caras con Aurah Ruiz, ex de su hermano Kiko Rivera.

Además, Mónica Hoyos, el actor Ángel Garó, la ex tronista Oriana Marzoli, el modelo Darek Dabrowski, el cantante El Koala, la colaboradora de televisión Makoke, la bruja Aramís Fuster, el ex gran hermano Suso, la influencer Verdeliss (la primera concursante que entra embaraza en la casa) y Asraf Beno, Míster Unieverso y ex pretendiente de Sofía Suescun en ‘MYHYV’, completan, por ahora, el casting.