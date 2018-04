James Franco cumple 40 años a flote tras acusaciones de acoso sexual

El actor, director y productor James Franco cumple este jueves 40 años con su carrera todavía a flote tras las acusaciones de acoso sexual que recibió el pasado enero, cuando su nombre sonaba con fuerza para conseguir la nominación al Óscar por la comedia 'The Disaster Artist'. El escándalo se conoció justo un día antes de que se cerrase el plazo para votar en los premios de la Academia, la candidatura no llegó y la cinta únicamente se llevó una nominación al mejor guion adaptado.

Los rumores sobre el comportamiento de Franco ya habían comenzado a caldear las redes sociales poco antes, durante los Globos de Oro, una gala marcada por las protestas contra el acoso sexual a las mujeres en Hollywood. Los artistas desfilaron de negro en la alfombra roja como denuncia y muchos hicieron suya la frase 'Time's Up' (Se acabó el tiempo).

TE ACUERDAS DE AQUELLA VEZ

Durante aquella ceremonia, varias actrices cargaron en Twitter contra Franco y lo calificaron de hipócrita por llevar una de ellas insignias en su traje. Lo señalaban con como responsable de episodios de acoso sexual en el pasado.

"Bonito pin, James Franco. ¿Te acuerdas de la vez en la que me bajaste la cabeza hacia tu pene al descubierto en un coche? ¿O de la otra vez en la que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando tenía 17 años después de que ya te hubieran pillado haciendo lo mismo a otra chica diferente de 17 años?", escribió la actriz Violet Paley.

Finalmente, fueron cinco mujeres, cuatro de ellas alumnas de James Franco, quienes acusaron al actor en las páginas del periódico 'Los Angeles Times' de explotación sexual y comportamiento sexual indebido.

El relato de Sarah Tither-Kaplan fue especialmente llamativo. Según su testimonio, se le pidió que, durante el rodaje de 'The Long Home', apareciera en una "escena extra" donde se celebraba una orgía y en la que Franco simulaba practicar sexo oral a las mujeres. Sin embargo, según Kaplan, Franco quitó las protecciones de plástico que cubrían las vaginas de las mujeres antes de simular el sexo oral.

ACUSACIONES IMPRECISAS

Franco, que sí ganó el premio al mejor actor de comedia por 'The Disaster Artist' en los Globos de Oro, quiso matizar en el programa "The Late Show" de Stepehen Colbert las acusaciones contra él. "Las cosas que he oído que están en Twitter no son precisas, pero apoyo completamente que la gente salga y sea capaz de tener una voz porque no tuvieron una voz durante mucho tiempo. Así que no quiero detenerles de ninguna manera. Es algo bueno y lo apoyo".

Desde entonces, Franco, conocido por la saga original de 'Spider-Man' y por películas como '127 horas' y 'El origen del planeta de los simios', ha decidido no aparecer en los medios y volcarse en el trabajo. Tampoco concede entrevistas, después de que más de una vez hablara de su comportamiento "desbocado" y de sus depresiones y adicciones.

La industria no le ha dado la espalda. La cadena HBO anunció que seguirá contando con él en la segunda temporada de la serie 'The Deuce', en la que lleva a cabo un doble papel, y mantiene varios proyectos cinematográficos, entre ellos, la película 'Future World', y televisivos, como 'The Ballad of Buster Scruggs', un western que preparan los hermanos Coen para Netflix y que brindará una nueva oportunidad al intérprete de encauzar una carrera marcada por los altibajos. Aunque volver a presentar los Oscar, como hizo en el 2011, es algo muy poco probable.