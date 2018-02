Jane Seymour revela que fue víctima de acoso y se suma a la campaña #MeToo

Jane Seymour se ha sumado a la campaña #MeToo y, en una entrevista para la revista Playboy, ha revelado que fue víctima de acoso. La actriz británica ha explicado que los hechos ocurrieron en 1972, cuando uno de los productores más importantes de entonces la invitó a su casa para hacer un 'casting'. "Fui allí esperando que hubiera más gente, pero él estaba solo", ha recordado.

Después de ver la prueba de cámara juntos, se sentaron en un sillón y el productor le dijo a Seymour que era "perfecta para la película". A cambio, le pidió que "hiciera lo que debía" y le puso la mano en la pierna, muy cerca del "lugar equivocado", según relata la actriz. Ella disimuló e intentó fingir que no había pasado nada, pero él continuó insistiendo. Afirma que se sentía "aterrorizada" y que estaba temblando.

Seymour decidió pedir un coche para huir y, justo antes de entrar en el vehículo, el productor la amenazó asegurándole que, si denunciaba lo sucedido, arruinaría su carrera. "Él podía hacerlo, si quería -prosigue-. Cuando el coche se alejó me puse a llorar".

Una sesión atrevida

Estas revelaciones han llegado junto con una sesión de fotos en la que la actriz ha sorprendido a sus seguidores posando a los 67 años. Pese a su edad, Seymour ha asegurado que se siente "mucho más sexy que cuando era joven", y que "hay una enorme libertad en haber vivido tanto tiempo". "Antes me sentía obligada a ser atractiva", ha reconocido, aunque ha revelado que no se ha sometido nunca a ninguna cirugía plástica. "Todos los días me siento tentada a hacerlo, pero luego miro a quienes lo hicieron y no los reconozco. Estoy siendo auténtica al ser yo misma y eso es muy importante", ha confesado.

La actriz británica ya posó para 'Playboy' en 1973 y en 1978, después de convertirse en el icono sexual de su época fruto de su papel en la película de la saga Bond 'Vive y deja morir', junto con Roger Moore. Esta vez la sesión de fotos se ha realizado en casa de la artista, en California.

Belleza sin tapujos

La actriz británica, que se separó hace tres años, ha publicado dos fotos de la sesión en su Instagram, donde ha reconocido que se siente "emocionada" de poder mostrarse así ante sus seguidores. Ha asegurado que se ha quedado "abrumada" por la recepción positiva que ha tenido la entrevista en internet, y ha aprovechado para recordar que "la belleza siempre viene del interior, así que abrid vuestros corazones y dejad que brillen".