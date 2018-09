Jim Parsons ya tiene nueva serie tras 'The big bang theory'

Hace unos meses que se anunció que la 12ª temporada de 'The big bang theory', que se estrena la próxima semana, sería la última de la exitosa telecomedia, y sus protagonistas ya están preparando nuevos proyectos. El primero en ponerse manos a la obra ha sido Jim Parsons, el maniático Sheldon Cooper, que precisamente fue el detonante para que los productores decidieran echar el cierre a la serie, ya que el actor quería cambiar de aires.

Según ha avanzado 'Deadline', Parsons será el productor de 'The Inn Crowd', una nueva 'sitcom' de la cadena estadounidense NBC sobre la historia real de una pareja homosexual que abre un motel en un pequeño pueblo de Virginia. Los habitantes de la población se dividirán entre los que apoyan el negocio, que cada vez va teniendo más éxito, y los que no.

De momento, la participación de Parsons en la serie solo será como productor ejecutivo, pero todavía no se ha descartado que pueda también aparecer en pantalla.

El personaje de Parsons en 'The big bang theory' ha sido, desde el principio, el gran protagonista de la comedia, con lo que su decisión de no continuar en ella hizo que los productores decidieran que no se rodarían más temporadas.

EL 'SPIN-OFF' DE SHELDON

La popularidad del particular físico que interpreta, Sheldon Cooper, dio pie a un 'spin-off' sobre su infancia, 'El joven Sheldon', cuya segunda temporada estrenará también la próxima semana Movistar+.

'The big bang theory' ha lanzado la carrera de intérpretes como Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg, Kunal Nayyar y, especialmente, Jim Parsons, quien por su aplaudida interpretación del singular Sheldon Cooper ha ganado un Globo de Oro y cuatro premios Emmy al mejor actor de una serie de comedia.