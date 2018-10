Joan Roca revalida el título de mejor chef del mundo

El chef del Celler de Can Roca, Joan Roca, ha revalidado el título de mejor cocinero del mundo, que otorga The Best Chef Awards, una entidad que agrupa a 350 chefs prestigiosos de todo el mundo.

El ránking, que se ha conocido en una gala celebrada en Milán, ha situado en el segundo lugar al danés René Redzepi, que actualmente trabaja en el nuevo proyecto Noma 2.0, mientras que el madrileño Dabiz Muñoz ha quedado en tercer lugar por su trabajo al frente del restaurante Diverxo.

La cuarta posición es para el sueco Bjorn Frantzen (Frantzen) y la quinta para el holandés Jonnie Boer (De Librije). Albert Adrià (Tiquets) aparece en el 14º lugar de la lista.