Jorge Javier Vázquez cambia su opinión sobre Noemí Galera: "Ahora me encanta"

Noemí Galera se ha ganado el cariño de los espectadores de 'Operación triunfo' y también de Jorge Javier Vázquez. El presentador ha escrito una entrada en su blog en la que afirma que ha cambiado su opinión sobre la directora de la Academia del talent musical. "Después de varios años no soportándola ahora me encanta", reconoce el presentador de 'Sálvame'.

"Ha sido como de la noche a la mañana, una revelación. Me gusta la claridad con la que se dirige a los chicos para intentar concienciarles de que no se dejen deslumbrar por el neón de su profesión", explica Joge Javier, que también detalla en su escrito el encuentro que mantuvo hace muchos años con Galera en Barcelona, cuando OT se emitía en Telecinco y ella ejercía de jurado.

No he vuelto a ver a @NoemiGaleraN en mi vida, es más yo creo que después de este episodio que os cuento aquí, le caigo hasta mal. Pero he de reconocer que después de varios años no soportándola ahora me encanta. https://t.co/CGPQEvStTV — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 9 de octubre de 2018

Por aquel entonces, recuerda que siempre nominaban a un concursante que el público salvaba: "Como público que yo era también defendía a ese concursante y así se lo hice saber a Noemí". "No me dio mucha cancha, la suficiente para decirme que ese concursante no se merecía que el público le apoyara tanto", escribe el presentador, que añade: "Cuando éste salió del concurso me di cuenta de que la Galera tenía razón. El personaje en cuestión, aparte de un pésimo artista, resultó ser antipático y desagradecido".

En Twitter, Jorge Javier ha compartido el artículo añadiendo una frase que aparece en el mismo: "No he vuelto a ver a Galera en mi vida, es más yo creo que después de aquel episodio le caigo hasta mal". Minutos después, la directora de casting de Gestmusic ha respondido: "Recuerdo aquella noche pero no lo del concursante... Debe ser la edad. Y no, no me caes mal. Te sigo en IG y creo que nos reiríamos mucho juntos si volviéramos a coincidir. Gracias por dedicarme esas líneas. Te mando un abrazo".