Jorge Javier Vázquez, en 'GH VIP 6': 'Como nos vea VOX, nos cierra Mediaset'

VOX cada vez tiene más presencia en nuestra televisión. Si hace unos días era Jordi Évole quien alertaba en 'El Hormiguero' del acelerado crecimiento del partido ultraderechista en nuestro país, anoche fue Jorge Javier Vázquez quien, tirando de su habitual sentido del humor, les lanzó una pullita antes de anunciar el nombre del expulsado durante la séptima gala de 'GH VIP 6'.

El presentador aprovechó una pantalla partida en la que salía junto a Darek y Miriam, concursantes que se jugaban su continuidad en el concurso, para ironizar. "Madre mía lo que se me acaba de ocurrir", comenzaba diciendo mientras se llevaba las manos a la cabeza antes de exclamar: "Como viera alguien de VOX ahora la tele... Una peruana, un polaco y un maricón. Madre de dios! Nos cerraban Mediaset".

Parece que la broma no le ha sentado nada bien a Santiago Abascal, líder del partido, que ha arremetido duramente contra el presentador en Twitter:

Estoy seguro @jjaviervazquez que las televisiones polacas y peruanas rechazarían entre arcadas la basura que producís los telepredicadores. El mismo rechazo que causan entre muchos homosexuales, que están hartos de que los utilicéis para vuestro provecho los millonarios progres. pic.twitter.com/iTs9ZO2adR — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 26 de octubre de 2018

El propio Jorge Javier hacía referencia en su blog hace unos días al mencionado partido, aplaudiendo las palabras que pronunció Jordi Évole en el programa de Pablo Motos. "Amén, amén de amenes", respondía a la opinión del periodista: "Llevamos una semana debatiendo sobre si una canción de un concurso debe decir o no Mariconez, como si fuera ese el problema de la homofobia. Y yo creo que ese no es el problema. Lo grave es que VOX llene estadios, no una canción de Mecano.