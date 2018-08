Jorge Javier Vázquez sorprende con un espectacular cambio físico

Jorge Javier Vázquez ha llegado a tiempo a la "operación bikini". El popular presentador de Telecinco ha protagonizado este miércoles la portada de una conocida revista del corazón con el torso al descubierto y mostrando un físico radicalmente distinto al que nos tenía acostumbrados. Sin duda, meses después de la ruptura con su pareja, el comunicador ha emprendido una nueva vida más saludable con unos resultados más que evidentes.

Aunque nunca le ha importado enseñar su cuerpo en redes sociales, en más de una ocasión incluso con desnudos integrales, el presentador presume ahora de una atlética figura que ha sorprendido a todos. "He perdido una cantidad de kilos que me da hasta vergüenza reconocer, porque lo cierto es que no sabía que me sobraban tantos. Pero la verdad es que en el último año he perdido unos 15 kilos", asegura Jorge Javier en una entrevista.

El presentador, que durante varios meses ha combinado el ejercicio físico con una alimentación más equilibrada y variada, pesa actualmente 70 kilos y reconoce que es "su peso ideal".

Jorge Javier ha aprovechado el verano para hacer una escapada a Maldivas y tomarse un descanso al frente de 'Sálvame'. Ya de regreso, continúa trabajando en la obra 'Grandes éxitos' con la que actualmente se encuentra de gira por diferentes ciudades del país. En septiembre regresará a televisión para ponerse al frente de 'GH VIP' por primera vez, y además, volverá a formar parte del jurado de 'Got talent'.