'Juego de Tronos' tendrá sus zapatillas deportivas

El fenómeno de las series de televisión va más allá de la pantalla con la creación de todo tipo de 'merchandising' relacionado con las tramas y los personajes . Y 'Juego de Tronos', producción de la cadena HBO, es un buen ejemplo. Así, la última colaboración de la conocida serie de la plataformas estadunidense cuenta con la creación de zapatillas deportivas de la marca Adidas para los fans de Poniente, el ficticio universo creado por el escritor George R. R. Martin.

Las primeras imágenes oficiales de las zapatillas de Adidas muestran las variaciones de la misma línea de calzado, la 'Ultra Boost', que cuenta con un total de tres modelos inspirados en 'Juego de Tronos'.

El calzado de color negro con toques rojizos y naranja es el representante de la Casa Targaryen, haciendo referencia a los dragones que forman parte del emblema de la propia casa.

A pesar de los colores característicos de la Casa Targaryen, otro de los modelos de zapatillas, en este caso de color blanco, compartido por la cuenta de Instagram 'Solebyjc', también rinde homenaje a la mencionada casa ya que en los herretes de los cordones han incluido 'House Targaryen' y 'Fire and Blood', es decir, 'Sangre y fuego', en las etiquetas del talón del calzado.

El último modelo, también compartido por las redes sociales de 'Solebyjc', parece representar a los caminantes blancos por sus tonos azulados y blancos. En este caso, la etiqueta del talón muestra la frase 'Winter is here', en referencia a la icónica frase popularizada por la Casa Stark 'Winter is coming' o 'Se acerca el invierno'.

En julio del 2017 ya se dio a conocer que Adidas estaba trabajando en unos modelos de zapatillas inspirados en 'Juego de Tronos' e incluso circulaban por las redes sociales imágenes de los prototipos. Sin embargo, dichas imágenes eran las primeras ideas del diseño de las esperadas zapatillas que han variado en su elaboración final.

Se desconoce en qué momento se pondrán a la venta las nuevas zapatillas de Adidas, pero la marca ha anunciado que llegarán en el 2019. Al igual que el final de la serie de HBO, aún no hay fechas confirmadas para su lanzamiento, que también se estima que sea a lo largo del 2019.

La plataforma de visionado en 'streaming' ya había colaborado con la marca de whisky Johnnie Walker creando un whisky escocés de edición limitada inspirado en la serie con el nombre de 'White Walker', haciendo referencia así, a los temidos caminantes blancos de la ficción.

Con lo que respecta a la marca deportiva, Adidas lanzó el pasado verano dos modelos de zapatillas inspirados en otra ficción, en este caso, se trata de 'Dragon Ball'. Una de las deportivas en cuestión imitaba el atuendo característico de Goku y el segundo modelo representaba al villano Freezer.