Julián Contreras jr. : "Vivo con 160 euros al mes"

Julián Contreras, el hijo de la fallecida Carmina Ordóñez, de 32 años, no atraviesa un buen momento tras haber sido deshauciado por impago del alquiler. "Me siento en exclusión social. Llevo dos años en concurso de acreedores. Vivo con 160 euros al mes. Uno cree que esto solo le pasa a las familias desestructuradas, pero no es así. He pasado hambre, he vivido sin luz, sin agua, sin gas... Te dejan sin margen y te vas ahogando. Si me meten en [la cárcel de] Soto del Real, viviría mejor. Por lo menos tendría asegurada la comida".

Son declaraciones del joven, que se define como 'coach' en el libro que publicó la pasada primavera, al diario 'La Razón'. A su situación, Contreras añade el drama que vive su padre: "Se está quedando ciego. Tiene lesionada la visión periférica (...) Ahora tengo toda mi vida en tres maletas y mi padre, en cinco. Es lo único que hemos podido salvar después de que nos echaran de la casa. El resto, mi ropa, muebles, fotos, mis libros, que son mi vida, eso está todo perdido. Desde que me desahuciaron y no me dieron ni la prórroga de 30 días que establece la ley, cada día hemos dormido en un lugar. La primera, un amigo dentista nos dejó un sótano de su consulta. Así vamos tirando, de nosotros y de nuestras maletas" , asegura el hermano de Francisco y Cayetano Rivera.

Julián Contreras ha escrito cuatro libros ('La pluma de la verdad', 'De Rivera a Ordoñez', Querida mamá y Cuando el fracaso es un éxito', ha montado varios negocios, todos fallidos, y ha probado suerte en trabajos variopintos, entre ellos el de 'coach'. Hace unas semanas se ha estrenado como colaborador en el programa 'Corazón' de TVE con sección propia, 'Atrévete con Julián'. Curiosamente en el mismo programa también aparece, explicando consejos de moda y belleza, su cuñada Lourdes Montes, esposa de Fran Rivera.

Pero es que Contreras no mantiene relación alguna con sus hermanos por parte de madre Francisco y Cayetano Rivera. Él vivió junto a Carmina Ordóñez durante sus últimos años y en alguna entrevista ha explicado que se sintió abandonado por sus hermanos mayores en momentos duros provocados por la adicción de su madre.