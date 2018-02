Julián Muñoz pide perdón por su juerga flamenca

"Reconozco que me he equivocado y por lo tanto estoy arrepentido", ha explicado el exalcalde de Marbella, Julian Muñoz, que ha regresado al Centro de Inserción Social de Algeciras para cumplir su régimen de semilibertad. Muñoz ha regresado al centro tras la polémica desatada tras aparecer en un vídeo bailando sevillanas, de madrugada, en un local del municipio malagueño de Mijas. La juerga del exalcalde de Marbella precipitó que Instituciones Penitenciarias revocara la concesión del tercer grado telemático que le concedió "por enfermedad muy grave con padecimiento incurable" hace justo un año. Muñoz llegó este lunes conduciendo su propio coche y aparentemente abatido. "Por supuesto por eso me arrepiento. Pido perdón", aseguró a los medios que esperaban su entrada.

Su nuevo horario contempla que pase fuera del centro los fines de semana (desde el viernes a las 16.00 al lunes a las 14.00). Pero, de momento, no podrá seguir cumpliendo su condena en su domicilio, como hasta finales de enero. La decisión de ha adoptado porque Instituciones Penitenciarias considera que el exalcalde tiene "capacidad de realizar una vida cotidiana de forma autónoma que dista de estar convaleciente". de la expareja.

Condenado a más de 20 años de reclusión por media docena de causas, entre ellas su implicación en la 'operación Malaya', Julian Muñoz salió de la cárcel y cumplía en su domicilio el resto de la pena, una medida de gracia concedida por la enfermedad "crónica, irreversible e incurable" que al parecer padece el exalcalde.