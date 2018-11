Julio Iglesias se niega a hacerse la prueba de paternidad

Se han agotado todos los plazos y el cantante Julio Iglesias no está dispuesto a hacerse la prueba de paternidad para determinar si es padre o no de Javier Sánchez-Santos, de 42 años. Así que el bufete valenciano que representa a Javiers Sánchez en su demanda de paternidad contra el cantante pedirá la comparecencia de los hijos legítimos del artista para que sean ellos quienes se sometan a las pruebas de ADN. El juzgado de Primera Instancia número 13 de València dio a Julio Iglesias diez días para informar de si se iba a someter o no a una prueba que determine ante el juzgado si es el padre biológico del demandante.

El abogado de Javier Santos, Fernando Osuna, está convencido de que el resultado replicará el obtenido gracias a la muestra de ADN recogida en Miami por un equipo de detectives contratado al efecto. Los restos de saliva hallados en una botella de plástico abandonada en una playa de Florida por otro hijo del cantante, Julio José, revelaron una coincidencia genética del 99,9%, según figura en la demanda de paternidad presentada el año pasado.

En los años noventa, el cantante logró revocar por una cuestión formal una primera sentencia que había determinado que era padre de Sánchez-Santos, por entonces un adolescente que vivía en el barrio de La Malvarrosa y soñaba con abrirse paso en el mundo de la música.

Javier Sánchez, que está casado y ha empezado a producir música electrónica, es hijo de la bailarina portuguesa María Edite Santos. La mujer siempre mantuvo que vivió un romance con Julio Iglesias en el verano de 1975, tras conocerse trabajando en Sant Feliu de Guíxols (Girona), cuando el cantante estaba casado con Isabel Preysler. El juez dispone de fotografías en las que ambos aparecen juntos en una sala de fiestas del pueblo de Girona, lo que en su opinión "hace teóricamente factible que entonces hubiesen podido existir relaciones sexuales entre ambos". El demandante nació nueve meses después.