Kanye West quiere ser presidente de EE UU en el 2024

Si el actor Ronald Reagan llegó a la presidencia de Estados Unidos y el empresario Donald Trump ocupa la Casa Blanca, por qué él iba a ser menos. El rapero Kanye West, marido de Kim Kardashian para más señas, ha asegurado en una emisora de radio de Chicago lo que mucha gente se ha tomado a borma, menos él: "Me presentaré a la presidencia de los Estados Unidos en el 2024. Lo puedo afirmas al cien por cien. Cuando me decida, ocurrirá. No será solo un intento". Hasta tiene ya pensado el nombre de su futuro partido, The Birthday Party (Partido de cumpleaños). Kardashian se convertiría así en primera dama. ahí lo dejamos.

No es broma. El explosivo West, de 41 años, ya dio pistas hace tres años, en la entrega de los premios de la MTV, de su interés por dirigir el país. En una gala anunció que deseo de presentarse a la presidencia en el 2020. Ahora lo que ha hecho es posponer cuatro años esa meta, quizá para no hacer sombra a quien ha apoyado con vehemencia, Donald Trump. En abril del año pasado, West escribió en un tuit: "No tienes que estar de acuerdo con Trump, pero la muchedumbre no puede obligarme a que no lo quiera. Ambos somos energía de dragón. Él es mi hermano". Ambos se han entrevistado varias veces en la Trump Tower.

El músico nacido en Atlanta y acostumbrado a ser el centro de atención se ha calificado políticamente como "moderado" y ha prometido prestar atención al sistema médico estadounidense. “Voy a asegurarme de que la industria médica tenga un buen desarrollo”, declaró durante la entrevista. Además añadió: "No voy a llegar como presidente y bromear con el dinero, porque además te diré que Trump no bromea con el dinero. Han aumentado los puestos de trabajo y estamos ahorrando en impuestos", explicó alguien que ha posado con la gorra del 'Make America Great Again', el eslogan que llevó a Trump a la Casa Blanca.

La entrevista con West, ganador de 21 grammys, confirma los rumores que llevan circulando en los últimos meses en Nueva York y Los Ángeles, donde han aparecido carteles con una foto de West, la etiqueta #Kanye2024 y el eslogan 'Mantén la grandeza de América', en una clara referencia al espíritu patriótico del que podía ser su predecesor.