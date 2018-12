Las Kardashian se vuelven a pasar con el Photoshop

Hace un par de días las omnipresentes Kardashian, las estrellas de la televisión en Estados Unidos, dieron a conocer su particular postal navideña, a la que le han llovido las críticas con tanto retoque. "De nuestra familia para ustedes, ¡Feliz Navidad!", escribió Kim junto a la imagen, en la que todos aparecen de blanco sobre un fondo blanco también.

En la foto aparecen Kim, al lado derecho, con su hija North detrás, su hijo Saint en la pierna izquierda y su hija Chicago en la otra pierna. Kylie Jenner posó con su hija Stormy en brazos. Kourney Kardashian posó con sus hijas Penelope y Reign en las piernas, mientras que su hijo Mason aparece en el lado izquierdo de la fotografía. Khloé Kardashian, con una corona, posa con su hija True. Y Dream, la hija de Rob Kardashian, posa junto a su primo Mason y su tía Khloé.

Muchos usuarios aseguran que las Kardashian ni siquiera han posado juntas, pues parece que se han superpuesto imágenes. Más allá del Photoshop, otros seguidores de la familia lamentan que en el posado no aparezcan Kris Jenner, la madre de las Kardashian, ni su hermana Kendall, ni sus parejas ni su hermano Rob.

Los labios rojos

No han acabado aquí las críticas. A Kim Kardashian también le han afeado que deje que su hija North West se pinte los labios con 5 años. La familia Kardashian-West compartió imágenes de una sesión de fotos durante su fiesta de Navidad, donde no faltó la nieve artificial y las luces navideñas. Y donde no pasó desapercibido que la niña llevaba pintados los labios. "Debe de ser el lápiz de labios rojo que voy a sacar muy pronto", aseguró la celebridad, que tiene su propia línea de cosméticos, KKW Beauty.