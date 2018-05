Karl Lagerfeld: "Odio a la señora Merkel"

El diseñador de moda Karl Lagerfeld, exasperado por la política migratoria de Angela Merkel, a la que responsabiliza de la entrada del partido de extrema derecha AfD en el Parlamento, ha amenazado en una entrevista con renunciar a la nacionalidad alemana "si continúa" la cancillera . "¿Debería decir que tenemos que dar la bienvenida a un millón de inmigrantes? ¿Debemos recordar el pasado que tenemos en Alemania? Odio a la señora Merkel por haberlo olvidado", ha dicho el modisto, de 84 años, en una entrevista con la revista 'Le Point'.

"Ella [Merkel] quería procurarse una buena imagen, como hija que es de un pastor que no soporta el daño que Alemania le hizo a otros a partir de 1933. La paradoja es que al querer reparar este mal, lo acaba impulsando hacia el poder. El AfD no existía y con una sola frase [de Merkel] ha conseguido dos millones de votantes para enviar a 100 de estos nazis al Parlamento", continúa el director artístico de Chanel. "Si continúa, renuncio a la ciudadanía alemana, no quiero ser parte de este club nazi", agregó el diseñador de moda. "No quiero convertirme en francés, no me gustan las naciones, soy cosmopolita, no me siento alemán, soy hanseático", dice el diseñador con sede en Hamburgo.

Hace unos meses, Karl Lagerfeld había dicho en una entrevista con 'Madame Figaro' que se sentía "completamente" alemán. "Sí, está en mis genes y no estoy avergonzado, y no es porque la señora Merkel haga cosas estúpidas voy a dejar de ser alemán ", dijo a la revista.