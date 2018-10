Keira Knightley prohíbe a su hija ver 'La Cenicienta' y 'La Sirenita'

La actriz Keira Knightley ha vuelto a enarbolar la bandera feminista. Tras las recientes declaraciones contra la duquesa de Cambridge Kate Middleton, en las que la acusaba de dar muestras públicas de haberse recuperado del parto de sus hijos de forma exprés, ahora confiesa que prohíbe que su hija Edie, que tiene tres años y medio, vea películas "que arrojan mensajes erróneos", como los filmes de Disney La Cenicienta y La Sirenita.

Ha sido este martes en el programa The Ellen DeGeneresShow, que emite la cadena estadounidense NBC, en el que la actriz se ha despachado a gusto contra estos dos filmes en concreto pero, sobre todo, contra La Cenicienta: "La Cenicienta está prohibida porque se pasa todo el tiempo esperando a que llegue un tío rico a rescatarla. ¡No lo hagas, rescátate a ti misma!", ha explicado, provocando la ovación del público del programa.

"Y luego está otra película, que me fastidia prohibírsela porque realmente me encanta el filme. Me refiero a La Sirenita. Que sí, que las canciones son fantásticas, pero lo de renunciar a tu voz para conquistar a un hombre... ¿Hola?". "Y tengo problemas con esto, porque me encanta La Sirenita, de verdad, pero no, no se la dejaré ver". "Hay películas fantásticas", asegura, "así que sin problemas", ha zanjado.

KRISTEN BELL, CONTRA EL CUENTO DE 'BLANCANIEVES'

En la misma línea se ha pronunciado Kristen Bell, protagonista de Veronica Mars, que tiene dos niñas con el también actor Dax Shepard: Lincoln, de 5 años, y Delta, de 3. El blanco de las iras de la también protagonista de la comedia The good place es el cuento de Blancanieves y, en concreto, el beso del príncipe.

"Cada vez que cerramos [el libro] Blancanieves, miro a mis niñas y les pregunto: '¿No creéis que es raro que el príncipe bese a Blancanieves sin su permiso? ¡Porque no podéis besar a alguien si están durmiendo!'", ha asegurado a Parents.

Se da la casualidad de que ambas actrices son mujeres Disney: Keira protagoniza la saga Piratas del Caribe y Kristen es la voz de Anna en la versión inglesa de Frozen, ambas producidas por The Walt Disney Company.