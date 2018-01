Kendall Jenner sufre un trastorno obsesivo compulsivo (TOC). La modelo ha sido entrevistada por su mejor amiga, la también modelo y actriz, Cara Delevinge para la edición americana de Harper's Bazaar.

En esta entrevista, Kendall ha confesado que padece la enfermedad: "Tú me conoces y sabes cómo por el TOC me pueden superar las cosas más pequeñas. Si algo no funciona de la manera que lo planeé, me asusto", ha declarado la hermana de Kim Kardashian a su amiga.

Ataques de pánico

Además de este trastorno, Kendall ha admitido que sufre numerosos episodios de ansiedad, hecho que ha llamado la atención de sus millones de fans en las redes sociales porque siempre la han considerado una persona muy segura de sí misma.

Sin embargo, la top afirma: "Tengo mucha ansiedad, me despierto de madrugada con ataques de pánico. El mundo necesita amor. Ojalá tuviera el poder de enviar a Cupido por todo el planeta, por cursi que parezca".

"A veces me siento como una niña corriendo y haciendo el estúpido con mis amigos, pero otras veces solo quiero sentarme en mi casa, tomar un té y ver películas viejas como si tuviera 60 años", ha relatado Kendall sobre como se siente a sus 22 años. "He tenido que crecer bastante rápido y he tenido que lidiar con situaciones en las que la mayoría de los jóvenes de mi edad no están realmente preparados", concluye el ángel de Victoria's Secret.