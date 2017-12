Khloe Kardashian confirma su embarazo en Instagram

Tras meses de habladurías sobre el embarazo de Khloé Kardashian. La celebridad ha decidido dar la sorpresa y ha confirmado su estado a través de su cuenta de Instagram. "¡Mi gran sueño hecho realidad! ¡Vamos a tener un bebé! Esperaba y deseaba esto, pero Dios tenía un plan. Él siempre sabe lo que hace. Solo tenía que confiar en él y ser paciente. ¡A veces todavía me resulta difícil creer que nuestro amor ha creado una vida! Tristan, gracias por quererme como lo haces. Gracias por tratarme como una reina, gracias por hacerme sentir guapa en todo momento. Y Tristan, sobre todo, gracias por convertirme en madre. ¡Has convertido esta experiencia en más mágica de lo que habría imaginado!", ha escrito la empresaria en su cuenta de Instagram, junto a una imagen en la que luce la tripita.

"Nunca olvidaré lo maravilloso que has sido, gracias por hacerme tan feliz, mi amor. Gracias a todos por vuestro cariño y buenos deseos. Sé que he mantenido esto en secreto pero queríamos disfrutar de este momento con la familia y amigos mientras pudiéramos. Para disfrutar de esta preciosa época solo nosotros. Gracias a todos por entenderlo. Estoy muy agradecida, emocionada, nerviosa, ansiosa, abrumada y asustada, ¡todo a la vez! Pero es la mejor mezcla de sentimientos que he tenido en mi vida", ha puntualizado Kardashian, agradeciendo a su pareja, el jugador de baloncesto canadiense Tristan Thompson, todo su amor.

Sin duda, esta noticia será un regalo navideño para el clan Kardashian-Jenner, ya que Khloé ha confesado en varias ocasiones que siempre había deseado tener un hijo y que había tenido problemas para conseguirlo.