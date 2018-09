Kiko Matamoros anuncia que llevará a su hijo Diego a los tribunales: "Es un psicópata"

Kiko Matamoros reapareció ayer en ‘Sálvame’, que contó con el regreso de Jorge Javier Vázquez a la versión diaria. El colaborador acudía al programa después de que su hijo Diego se sentara en el poli de 'Sábado Deluxe’ a desvelar una serie de intimidades. Aprovechando que Makoke se encuentra concursando en ‘GH VIP’, el hermano de Laura Matamoros aseguró que su padre podría haber estado con más de treinta mujeres paralelamente y que la ex modelo lo habría consentido.

"¿Qué he estado con treinta mujeres? ¡Con setecientas! Y no he estado seis años con cada una, he estado quince", aseguraba un enfurecido Kiko cuando llegaba a plató para presentar su sección, ‘El club del espectador’. “Este chico es un canalla, es malo y no está bien de la cabeza", añadió.

"Es un psicópata, disfruta haciendo daño a quien más le ha querido en su vida. Lo que hizo el sábado no tiene calificación, voy a presentar una querella contra él porque la trayectoria que lleva en los últimos años está tipificado como un delito de violencia continuada en el ámbito familiar", aseguró.

La parte más dura vino cuando Matamoros anunció que iba a pedir cárcel para el joven: “Intentaré que no vuelva a hablar de mí en televisión y pediré cárcel para él, no creo que lo meta, pero lo voy a pedir para que se le quite el vicio de ir haciendo daño". El colaborador contó, para sorpresa de los espectadores, con el apoyo de Mila Ximénez y Belén Esteban, entre otros.