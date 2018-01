Kiko Rivera debe 24.500 euros a su comunidad de vecinos

Kiko Rivera no es muy querido en su comunidad de vecinos, que le acusan de no abonar la cuotas del piso que compró en el 2009 en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Según ha desvelado este miércoles Antonio Rossi en 'El Programa de Ana Rosa', el DJ, que está a punto de ser padre de nuevo con su mujer Irere Rosales, no ha hecho efectivo el pago de ninguna cuota de la comunidad. Una deuda que, de ser cierta, ascendería a 24.500 euros, ya que el anterior inquilino al parecer tampoco pagó. "A Kiko Rivera le da igual todo, no recoge las notificaciones, no paga...", ha explicado el periodista en el espacio de Telecinco.

Por lo visto la comunidad de vecinos, ante el problema, decidió celebrar una reunión extraordinaria para solventar la situación. En esa misma cita, según ha explicado el periodista, amenazaron con quitarle las dos plazas de garaje que posee en el edificio. Rivera asegura que está en vías de solucionar el problema y que su intención es saldar la deuda. .

El ganador de ¡Gran Hermano 7', Pepe, es otro de los inquilinos que comparte piscina con el hijo de Isabel Pantoja y que no paga la comunidad. Los reporteros del programa han hablado con él y ha afirmado que el problema también "está en vías de solucionarse".