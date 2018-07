Kiko Rivera: "Me acosté con una chica que antes se llamaba Agustín"

Cuatro emitió anoche una nueva entrega de 'Ven a cenar conmigo: gourmet edition' con Julio Iglesias Jr ejerciendo de anfitrión. El cantante recibió en su casa a Kiko Rivera, Toñi Salazar y Elena Tablada, con quienes intercambió risas y anécdotas durante toda la velada. Pero sin duda, una de las más llamativas llegó de la mano del hijo de Isabel Pantoja.

Kiko y Julio comenzaron a charlar sobre sus respectivos currículums amorosos y el anfitrión de la noche reconoció que a lo largo de su vida ha sido "muy exigente" con las mujeres. "Siempre he sido más de calidad que de cantidad", aseguró. Fue entonces cuando el DJ comenzó a explicar cómo vive él las noches de discoteca.

"Entras a las 12 y es todo muy selectivo. Llegan las 2 y bueno... Todavía eres un poco selectivo. Llegan las 4 y lo ves todo de diferente manera. Y a las 6 de la mañana, si es mujer mejor", comentó el marido de Irene Rosales mientras Julio reía a carcajadas y le animaba a que contara alguna experiencia.

Sin pensárselo dos veces, Kiko recordó una anécdota: "Salí a una discoteca y conocí a una muchacha, guapísima. Nos conocimos y fui a su casa. En Semana Santa se me acercó uno para preguntarme si sabía quién era. Me dijo que iban juntos al colegio y que antes se llamaba Agustín". "No me di cuenta ni yo ni nadie", añadió, a lo que Julio respondió que "puede pasar".