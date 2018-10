Kilian Jornet y Emeli Forsberg anuncian que esperan un hijo

Con una divertida foto en lo alto de una montaña y expresión de sorpresa y alegría, la pareja que forman el sabadellense Kilian Jorner, de 30 años, y la sueca Emelie Forsberg, de 31, han anunciado a sus seguidores en Instagram que están esperando su primer hijo. "We are happy to tell you that we are having a winter baby!" (Estamos felices de contaros que estamos esperando un invernal bebé). La pareja reside actualmente en Noruega, en un chalet en el fiordo de Romsdal, en plena naturaleza y rodeados de montañas.

We are happy to tell you that we are having a winter baby!

El 'ultrarunner' ha estado en los últimos años volcado en su proyecto Summits of my Life, en el que se propuso ascender y descender en el menor tiempo posible algunos de los techos más emblemáticos del planeta, un proyecto culminado con la doble ascensión al Everest. Por su parte su pareja Emelie Forsberg batió dos récords el pasado verano. Con apenas unos días de diferencia, estableció nuevas marcas de ascenso y descenso en el Mont Blanc, el pico más alto de Europa; y en el Monte Rosa, la segunda montaña más alta de los Alpes.

"Está bien tener modelos, pero cada uno ha de seguir su vida y respetar la naturaleza y la montaña", explicó el pasado septiembre el corredor de montaña y alpinista Kilian Jornet en TV-3, tras la emisión del documental 'Path to Everest' sobre su proeza en el techo del mundo.