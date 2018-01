Kim Jones dice adiós a Vuitton con Naomi Campbell y Kate Moss

Naomi Campbell y Kate Moss han sido las encargadas de poner el punto final al último desfile para Louis Vuitton del diseñador Kim Jones, que se ha despedido este martes de la maison de la L y la V tras siete años al frente de la colección masculina.

El modisto, que hace apenas dos días anunciaba que abandonaba la mítica firma, ha presentado su última colección con final sorpresa, ya que nadie podía esperar en que junto a las propuestas para hombre desfilaran las legendarias modelos.

La aparición de las tops, ataviadas con relucientes trenchs cubiertos con el afamado logo (Campbell en negro, y Moss, en su versión clásica y con botas militares), ha entusiasmado al numeroso público presente, que no ha dudado en levantarse para aplaudir al trío formado por el creativo, que iba flanqueado por las dos musas de los 90. Sin duda, los tres han protagonizado uno de los momentos que más se recordará de esta Semana de la Moda Hombre en París.

Los vips del 'front-row'

Entre los cientos de invitados ha brillado Neymar Jr, que no ha pasado desapercibido con una bomber dorada y su inconfundible look de cadenas con crucifijo . El delantero del Paris Saint Germain se ha colocado en primera fila para no perderse los nuevos diseños de la casa francesa para el otoño-invierno 2018-2019, prendas que sin duda lucirá muy pronto.

El exfutbolista del Barça se ha sentado junto a su compañero Kevin Trapp, el portero del PSG, que desde que es el novio del ángel de Victoria's Secret, Izabel Goulart se ha convertido en uno de los jugadores más buscados por la prensa rosa. Ambos han acaparado los flases del front row.

Junto a Neymar y Trapp se encontraban otros rostros conocidos como Victoria y David Beckham, que iban junto a su hijo mayor, Brooklyn; Joe Jonas, Gwendoline Christie y el cineasta Xavier Dolan, que no han querido perderse el último desfile del talento bristish.