Kylie Jenner se reconcilia con Snapchat

No subestimen el poder de ciertas celebridades. El de Kylie Jenner quedó reflejado el pasado viernes cuando la menor del clan Kardashian hizo perder a Snapchat, la aplicación de mensajería creada por Evan Spiegel, 1.300 millones de dólares en bolsa, según avanzó la CNN.

El tuit que publicó Jenner en el que se quejaba de la red social no pasó desapercibido: "¿Alguien más ha dejado de abrir Snapchat? O soy solo yo... Esto es muy triste". La cantidad de comentarios negativos que se sumaban a la opinión de Jenner hizo que se desplomara el valor de la compañía.

Quizá por eso o porque los ejecutivos de Snapchat la han convencido o le han pagado, Jenner ha decidido publicar un vídeo de su recién nacida, Stormi Webster, para reconciliarse con la aplicación. El mismo gesto lo ha hecho en Instagram. Aunque en las imágenes todavía no se puede ver la cara del bebé. Jenner se limita a mostrar los pies de la criatura junto al mensaje: "¡Qué preciosidad!"

El pasado 1 de febrero la joven dio a luz a la pequeña Stormi tras ocultar su embarazo: "Lamento haberos tenido desinformados sobre todos estos rumores. Mi embarazo ha sido algo que no he querido exponer al resto del mundo. Sabía que necesitaba prepararme para este nuevo papel en mi vida de la manera más positiva, sana y sin estrés posible. No tenía planificado una gran exclusiva, sabía que mi bebé iba a sentir todo el estrés y emoción, así que decidí hacerlo de esta manera por mi hija y nuestra felicidad".

Y añadía: "El embarazo ha sido la experiencia más bonita, empoderadora y que más me ha cambiado la vida y realmente voy a echarlo de menos. Agradezco la ayuda de mis amigos y especialmente a mi familia por hacer todo lo privado posible este momento tan especial. Mi preciosa y sana bebé llegó el uno de febrero y no podía esperar más para compartir esta bendición. Nunca había sentido tanto amor y felicidad como ahora. Gracias por entenderlo".