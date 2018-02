Lady Gaga suspende los 10 últimos conciertos de su gira europea

Lady Gaga ha suspendido los últimos 10 conciertos de su gira europea a causa de los fuertes dolores que le produce "una grave dolencia", según anunciaba en las redes. La cantante había renaudado el Joanne World Tour el pasado 14 de enero en Barcelona, tras anularlo en septiembre a causa de la fibromialgia que padece. Le quedaba visitar las ciudades de Londres, Manchester, Zúrich, Colonia, Estocolmo, Copenhague, París, y Berlín.



La cantante Lady Gaga / DARRON CUMMINGS / AP

«Desafortunadamente Lady Gaga sufre una grave dolencia que le impide poder actuar en directo», asegura la compañía promotora de la gira, Live Nation, en un comunicado colgado en el perfil de Twitter de la diva, sin especificar de qué se trata. «Como resultado de esta situación, Live Nation y Lady Gaga anuncian la cancelación de los 10 conciertos del final de la gira europea», añade

DOLORIDA Y DEVASTADA

«Anoche, con el apoyo de todo el equipo médico, Lady Gaga tomó la dura decisión de interrumpir inmediatamente la gira. Ella está apenada y muy triste al no poder actuar para sus fans europeos que la han esperado tan pacientemente», describe la nota. Y el texto concluye asegurando que profesionales expertos trabajan para que la diva pueda volver a los escenarios pronto.

La intérprete de 'Poker face' y 'Telephone' dice en su página de Facebook sentirse devastada por la situación:

"Estoy tan devastada que no sé cómo describirlo. Solo sé que si no lo hago, no soy fiel a mis palabras o el significado de mi música. Mi equipo médico ha tomado esta decisión para que me recupere en casa. Estamos cancelando los últimos 10 'shows' de mi gira mundial Joanne World Tour. Amo este espectáculo más que nada y os amo, pero esto está fuera de mi control. Londres, Manchester, Zúrich, Colonia, Estocolmo, Copenhague, París, Berlín. Y Río. Prometo que volveré a vuestra ciudad, pero primero tengo que reponerme. Os amaré siempre. XX Gaga», escribe.