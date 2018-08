Laura Caballero se reencuentra con la niña de 'Aquí no hay quien viva' en el rodaje de su nueva serie

Doce años después del fin de ‘Aquí no hay quien viva’, Laura Caballero se ha reencontrado con una actriz hasta ahora desaparecida que participó en la comedia de Antena 3. La directora y guionista cuenta para su nuevo proyecto con Elisa Drabben, la que fuera nieta de Doña Concha (Emma Penella) durante los primeros episodios de la ficción.

Directora y actriz han coincidido en el rodaje ‘El pueblo’, una nueva serie de humor que preparan los hermanos Caballero, tal y como informa el blog ‘Que no salga de aquí’ de Mediaset.

"Yo trabajé con ella, y ella conmigo, cuando tenía 7 años en ‘Aquí no hay quien viva’. Y era un bicho. Es brutal, la carita sigue siendo igual y el bicho sigue siendo el mismo", cuenta nostálgica la directora. "He podido hacer lo que me ha dado la gana sin ser nadie conocido durante toda mi adolescencia", comenta la actriz.

Aunque su participación fue breve, Drabben fue la protagonista de uno de los capítulos más recordados de la serie, ‘Erase una de miedo’, en la que los vecinos la confundían con la niña muerta del ático.

Ahora, al igual que muchos de los actores de la serie de vecinos, la joven de 22 años vuelve a participar en una producción de sus creadores, donde interpreatará a una chica que cambia la ciudad por el mundo rural junto a su madre soltera, interpretada por Ruth Díaz.