Laura Escanes, víctima de acoso sexual en Whatsapp

La modelo y mujer de Risto Mejide Laura Escanes ha desvelado a través de su cuenta de Twitter una conversación de Whatsapp con claros tintes de acoso sexual.

La joven se limita a colgar una captura con los mensajes en los que se ve que ella no responde en ningún momento a las provocaciones de su interlocutor tipo "Como me gustaría mordisquear esos labios", "Daría lo que fuera por verte las tetas" o " Como me excita que metas tu manita en el escote".

El hecho de que la modelo e influencer haya reproducido esos mensajes salvaguardando la identidad del acosador ha hecho que sus fans se postulen en contra del acosador y le pidan a la modelo que actúe en contra de ese acoso y lo denuncie.

Bien de acoso sexual. No lo bloquees, denúncialo porque realmente es ciberacoso. Las cosas por su nombre. — Maria Morales (@Maria_Delabuena) 14 de enero de 2018

Otras seguidoras de la modelo son más escuetas, y directamente califican el suceso con una única palabra: "Asco".

No es la primera vez que Escanes denuncia acoso en las redes sociales. Ya en junio pasado, Escanes se hizo eco en su blog de los insultos recibidos a raíz de la filtración de una discusión entre una mujer, que se dijo erróneamente que era ella, y su antigua pareja. "Los que me conocéis y los que me habéis seguido en redes sabréis que las críticas no las he llevado mal y he aguantado mucho. Pero es obvio que no es agradable leer mentiras semana tras semana y aún así hacer oídos sordos y seguir adelante con tu trabajo, tu familia y tus amigos", aseguró entonces, tras asegurar que no era ella la persona que elevaba la voz en el citado audio.

"Al ser personajes públicos tenemos ese riesgo. No es todo de rosa y nos exponemos a que la gente hable. Bien, mal, regular. Como quieran. Pero ¿existe algún tipo de límite? ¿Quién lo pone? Después de la nochecita en twitter y en prensa he visto que desde luego no existe ningún límite", denunciaba entonces.