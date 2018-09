Laura Matamoros se rompe en 'MYHYV' al hablar de la separación de su padre y Makoke

Laura Matamoros ha sorprendido a los espectadores de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ durante el programa de hoy. El mismo día en el que se conocía que Makoke ficha por ‘GH VIP’, la hija de Kiko Matamoros y ganadora de la segunda edición del formato, hablaba en el programa del amor de la ruptura de su padre y la que fuera su pareja.

Intentando no romper a llorar, Laura Matamoros, que colabora en el dating de Cuatro como ‘opinionista’, ha expresado cómo ha recibido la noticia de la separación: “Me preocupa más su estabilidad, porque es una persona algo más inestable, que tiene una edad…”, decía al borde de las lágrimas.

“Es verdad que es una cosa que es suya, que lo han decidido así, que no puedo intervenir. Ya sabemos todos que Makoke nunca ha sido santo de mi devoción, pero si a él le hacía feliz ¿por qué no iba a estar con ella?”, ha dicho la también influencer, unas declaraciones que chocan con la animadversión que sentía hacia la futura concursante de ‘GH VIP’,

“Yo pensaba que iban a volver y sí me ha sorprendido porque, por lo que veo, parece que es en serio. Es como que no me lo creo… Después de tantos años y tantas cosas que han pasado. Está claro que el amor se puede romper, pero pensándolo egoístamente no quiero”, ha zanjado.