Liam Gallagher pide a su hermano Noel que vuelvan a formar Oasis

El cantante Liam Gallagher ha pedido a su hermano Noel que vuelvan a formar el grupo Oasis, la mítica banda de pop británica que se separó en el 2009.

Gallagher ha escrito en un mensaje en la red social Twitter que "es el momento" de volver a juntar al "gran 0", en referencia a la primera letra del nombre del grupo.

El músico ha dicho además que "perdona" a Noel, después de que los dos hermanos se separaran en 2009 por una pelea que comenzó cuando Liam arrojó una ciruela a la cabeza de Noel.

Earth to noel listen up rkid I hear your doing gigs where people can't drink alcohol now that's the BeZarist thing you've done yet I forgive you now let's get the BIG O back together and stop fucking about the drinks are on me LG x