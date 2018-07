Lindsay Lohan ya tiene su propio 'reality'

La actriz Lindsay Lohan, quien fuera durante años una de las mujeres más aclamadas de Hollywood, regresa a la televisión estadounidense con 'Lohan Beach Club', un 'reality' sobre sus aventuras en los clubs nocturnos de Mykonos. La idea de la MTV, la cadena de televisión que emitirá el programa, es seguir a Lohan mientras trabaja para expandir su propio negocio de discotecas y restaurantes por toda Grecia, país donde la estadounidense se retiró tras su declive en la industria del entretenimiento.

La serie, que ya ha comenzado a rodarse en el club de playa que posee la actriz, será producida por Bunim/Murray Productions (responsables de programas como 'Las Kardashian' y 'Project Runway'). En ella, Lohan liderará a su equipo y mostrará una faceta a la que no tiene acostumbrado a su público: la de empresaria.

"Hay mucho en juego, ya que el equipo establece nuevas amistades y alianzas mientras se esfuerza por superar las tentaciones que ofrece la vida nocturna de la isla", explica la MTV en un comunicado.

Los responsables de la cadena de televisión estadounidense estiman que la producción esté lista para emitirse durante el 2019. La presidenta de programación y desarrollo, Nina L. Diaz, asegura que "'Lohan Beach Club' le ofrecerá a los espectadores acceso VIP a uno de los destinos más exclusivos del mundo y les permitirá ver -entre bambalinas- cómo una joven y exitosa emprendedora maneja su imperio".

Un pasado problemático

En sus 32 años de vida, Lohan ha llegado a pasar más de 300 días en clínicas de rehabilitación. La polémica artista estadounidense ha estado varias veces en la cárcel y acumula en su expediente diversos problemas con la justicia por acusaciones de robo, conducir en estado de embriaguez y posesión de drogas. Su historia es la de tantas otras chicas Disney que acabaron desviándose demasiado del camino.

Sin embargo, en una reciente entrevista con 'The New York Times', Lohan ha querido desmarcarse de la imagen de fiestera que le dieron sus largas noches junto a Paris Hilton y Britney Spears. “Mi pasado tiene que permanecer en el pasado. La gente tiene que soltarlo y dejar de mencionarlo porque no está... Se ha ido. Está muerto”, declaró la actriz.