"Llevo a los famosos donde nadie se atreve"

El leonés Jesús Calleja es de esa clase de personas que se aburre si pasa más de una semana en el mismo sitio. El aventurero acaba de estrenar la quinta temporada de Planeta Calleja en Cuatro (domingos, a partir de las 21.30 horas), y ya está inmerso en el rodaje de la siguiente tanda de capítulos. En esta ocasión subirá a los Andes bolivianos con el actor Miguel Angel Muñoz y al Himalaya con la cantante India Martínez; visitará su provincia natal con Bertín Osborne; y competirá en el rally de la Baja California con Lara Alvarez de copiloto.



—La quinta temporada, ¿esperaba llegar tan lejos?



—¿Quién no los hubiera dicho? En la temporada pasada marcamos el máximo de audiencia y eso significa que al público le gusta el programa.



—Y todo nació a raíz de una idea suya: buscar rostros conocidos para los documentales.



—Es ponerle rostro a una aventura extraordinaria en partes de remotas del mundo. Además tiene otro elemento, cuando entrevistamos a alguien en un plató no se abre tanto como en una selva o en mitad de la montaña. Se establece otro tipo de comunicación más íntima.



—Estas aventuras no se pueden comprar en una agencia de viajes.



—Para nada, no existe, o te traemos nosotros porque ya tenemos experiencia o no te trae nadie, por mucha pasta que tengas, porque nadie se atreve. Yo ya trabajaba en esto antes de llegar a la tele, de hecho mi trabajo en ella es un derivado de haber sido guía.



—Con Miguel Angel Muñoz intentarán superar el récord de altura del programa.



—Sí, lo tenía hasta ahora Elsa Pataky. A Miguel Ángel le hemos metido en un marrón gordo, porque él pidió que le diéramos caña. Así que nos lo llevamos a los Andes bolivianos, aunque no hubiera hecho escalada en su vida. Depende del perfil de los invitados escogemos la aventura.



—El problema de Bertín Osborne era el vértigo en cambio.



—Bertín es todo lo contrario a Miguel Ángel, la antítesis (risas). A él le gustan las comodidades, lo que pasa es que forcé la maquinaria y le saqué la promesa de venir a este programa si yo iba antes al suyo. Luego se lo pasó muy bien, aunque la aventura no va mucho con él.



—Lara Alvarez le acompañó al ‘rally’ de la Baja California.



—Ella es como una hermanilla pequeña mía. Lo tiene todo, nos deja sorprendidos y encima tiene unas ganas de vivir y disfrutar cada segundo que es contagioso. Con Lara he compartido una de mis pasiones, el motor, y nos fuimos a correr uno de los rallys más míticos, el de la Baja California. Es muy duro porque son 1.800 kilómetros sin parar, 48 horas.



—Hablando de ‘rallys’, ¿qué tal la experiencia del Dakkar?



—En las siete primeras etapas dimos la talla con el peor coche que había en el rally, con sólo 200 caballos de potencia frente a los casi 500 que tienen los que están por arriba. Encima, sólo teníamos un mecánico y llevábamos el motor de serie. Llegamos a estar en el puesto 36 de la general absoluta y eso nos ha motivado a repetir el año que viene más en serio.



—Da la sensación de que usted se lo pasa hasta mejor que los invitados.



—Yo aprendo muchísimo de cada uno de ellos, porque me aportan la visión de su arte o su conocimiento. Ellos se lo pasan muy bien viendo una forma distinta de viajar, pero yo también me llevo amigos, incluso me visitan a mi casa.