Lorenzo Caprile: "La tele me daba repelús porque impone mucho"

Lorenzo Caprile se ha estrenado en la televisión con ‘Maestros de la costura’, el nuevo ‘talent’ de TVE-1 de los lunes (22.30 horas), presentado por Raquel Sánchez Silva en el que ejerce labores de jurado junto a María Escoté y Alejandro Palomo. El modisto madrileño, acostumbrado solo al medio radiofónico, cuenta aquí cómo están siendo sus primeros pasos en un mundo del que recelaba antes de entrar en él.

¿Cómo le convencieron para dar el salto a la televisión con ‘Maestros de la costura’? Esta es la primera vez que hago de jurado y que salgo en televisión, porque a mí la tele me daba repelús. La verdad es que fue Macarena Rey [la productora de Shine Iberia] la que llegó y me convenció con su caída de ojos [ríe].

¿Por qué le impone tanto el medio televisivo? Es que da mucho respeto. Yo soy mucho más de radio. Llevo ya con Julia Otero 10 años en Onda Cero y me lo paso fenomenal. Se lo agradezco mucho porque es la mejor maestra que podía tener. Pero la televisión impone mucho.

¿Qué tal fueron los ensayos? Creo que el equipo estaba contento, pero vamos a ver cuando llegue la hora de la verdad.

¿Se ve bien en pantalla? No me suelo ver, pero por lo que me dicen creo que sí. Si no ya me habrían despedido.

¿Qué cree que puede enganchar a la gente que vea el programa? Disfrutar viendo cómo se construye una prenda y el proceso que lleva. Hablamos mucho de moda y se nos llena la boca con esa palabra, pero realmente perdemos de vista que la moda es alguien que está cortando, cosiendo y montando una prenda de vestir. Ni tanto ni tan poco. Eso era algo muy normal en la época de nuestras abuelas y nuestras madres, que todas sabían cortar y coser, y no quiero ser machista porque había también muchos hombres que lo sabían hacer. Ahora con esta sociedad globalizada todo eso se ha ido perdiendo. La gente no sabe ni siquiera el nombre de los tejidos ni cómo está construida una prenda. En ese sentido es muy interesante recuperar toda esa parte de oficio y artesanía que tiene nuestra profesión.

¿Podría ayudar a promocionar el mundo de la moda? Por supuesto. La primera industria textil del mundo es española gracias a Dios. A mi me ha interesado recuperar esa parte que no se ve.

¿Se puede producir el mismo fenómeno que con ‘Masterchef’? Eso esperamos todos. Creo que sí. Cuando empezó 'Masterchef', los primeros programas los pusieron verdes y mire luego cómo ha funcionado. La tele es algo incontrolable e inspira mucho respeto porque nunca se sabe lo que puede ocurrir, pero en esta vida hay que arriesgarse porque si no, es muy aburrida.

¿Qué es lo que le ha llamado más la atención de ese medio televisivo que desconocía? La rapidez con la que se trabaja. Tienes que tener la cabeza muy bien amueblada porque si no lo sabes, te lo inventas. Y tiene que ser creíble. Lo que me impone más respeto y me hizo dudar a la hora de aceptar este proyecto es la pérdida del anonimato. Yo soy muy discreto y me gusta tomarme un café con alguien en la calle sin que me reconozcan.

En la radio sí que tiene esa privacidad… Bueno, los taxistas, que son todos de Onda Cero, cuando me subo sí que me reconocen. Pero poco más.

¿Está dispuesto a hacer 10 temporadas de ‘Maestros de la costura’? Bueno, toquemos madera. Ya veremos.

¿Qué tal son las relaciones con los otros dos jurados, Alejandro Palomo y María Escoté? Ha habido muchísima conexión desde el principio entre los tres miembros del jurado. Yo los conocía, pero no mucho porque soy bastante mayor que ellos. Yo soy aquí el abuelito cascarrabias.