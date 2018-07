Luz Casal recibe la Medalla Internacional de las Artes con confianza en el futuro

La cantante Luz Casal ha recibido este miércoles la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid, un reconocimiento al mérito de figuras e instituciones de relevancia internacional en el campo de la cultura. El acto ha tenido lugar en la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional, y ha sido Ángel Garrido, presidente de la Comunidad, quien le ha entregado el premio.

La intérprete, de 59 años, considera este galardón "un regalo a todas las vicisitudes vividas" en su carrera, y espera "que también sirva de estímulo a los jóvenes músicos que empiezan su carrera en el exterior. "Es un estímulo necesario para mi futuro, que espero y confío venga cargado de muchas aventuras", ha dicho al recibir la medalla.

La cantante ha recordado que comenzó a viajar al extranjero como artista a finales de 1980 y tuvo que "empezar de cero" en otros países con "mucha incertidumbre", algo que según ha reconocido "no resulta fácil". "Lo he solventado con muchas dosis de idealismo, ilusión y entrega", ha añadido. A lo largo de su carrera, ha trabajado en más de 20 países, como China, Japón, Estados Unidos, Marruecos y Turquía, y ha destacado el caso de Francia, el primero no hispano al que viajó en 1991 y con el que estableció un "vínculo extraordinario que dura hasta el día de hoy".

"Ha sabido renovarse sin dejar de ser ella misma"

El Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Jaime de los Santos, ha señalado que se entrega la Medalla a la cantante por ser "pieza fundamental en la cultura española y del ideario colectiva". "Quiero agradecerle todo lo que ha contribuido con su voz y su manera de expresarse a que todos seamos mejores personas", ha sostenido. Del mismo modo, el consejero ha definido a la cantante como una persona "inconmensurable e imprescindible".

El presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, ha definido a Luz Casal como una cantante "de prestigio internacional que se ha convertido en una referencia para muchas generaciones" y que "nunca ha dejado de explorar nuevos géneros". "Es una artista difícil de encasillar, por encima de modas, que ha sabido renovarse sin dejar de ser ella misma. Lo ha conseguido porque ella es única", ha asegurado. Además, ha expresado que es "una artista con mayúscula y única" con unas canciones "siempre cargadas de pasión y sentimiento ante las que es imposible permanecer indiferente".

Entre los galardonados en ediciones anteriores están el Miguel Bosé, Lina Morgan, Raphael, Montserrat Caballé, Antonio López, Carlos Saura y Manolo Valdés.