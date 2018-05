Una madre hace realidad la colección de cromos del fútbol femenino

María Vázquez es madre de tres hijas, que le pidieron que les comprara el álbum de cromos de La Liga de fútbol femenino. El único inconveniente: no existe. O más bien dicho, no existía. Vázquez decidió reunir 368 fotos de los 16 equipos que participan en la competición, y las ha subido a Twitter.

"Lo merecen las jugadores, lo merecemos los aficionados, lo merecen tantas niñas que buscan referentes donde mirarse. Lo merece el deporte", dice Vázquez en el tuit, y agradece a los fotógrafos, los clubes y las jugadores que le han ayudado a conseguir el material para llevar a cabo este trabajo. Admite que el proyecto le ha quitado horas de sueño, pero asegura que le ha reportado una "gran satisfacción". "Ojalá esta iniciativa sea el inicio de una realidad pronto", sentencia.

Hola, @LigaIberdrola @LaLiga @rfef ! He terminado el proyecto q inicié allá por octubre para mis hijas, q querían cromos de #futfem . Han sido 16 equipos, 368 fotos (alguna q no encontré) y un trabajo del q me siento orgullosa. Ojalá sea el inicio de una realidad pronto. (1) pic.twitter.com/5VnUNpsYfp