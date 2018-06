El maestro que presume de vacaciones de tres meses "y muchas cosas más"

Terminan las clases y seguro que tú también has manifestado envidia por las vacaciones de los profesores. Tres meses, ¡quién los pillara! Pero no quedan ahí, sabes que además tienen Navidad, Semana Santa, festivos... Ellos tratan de mirar para otro lado, decirte que no es para tanto. Pero no es el caso del protagonista de hoy.

El tuitero Salvador Carrión, cansado de que en estas fechas de junio le digan el clásico "ya empiezas tus vacas de tres meses", ha sacado pecho. "Soy un afortunado".

Llega la época de los comentarios tipo "ya empiezas tus vacas de 3 meses". Hasta ahora tenía frases defensivas, tipo "el curso es muy duro" o similar, pero este año he decidido contraatacar. Es cierto, soy afortunado por ser maestro, pero no solo por las vacaciones. Abro hilo: — Salvador Carrion (@salva_cv) 23 de junio de 2018

Afortunado no solo por tener tres meses seguidos de vacaciones, sino por una lista de hechos materiales y personales que prácticamente es interminable. Para empezar, no hablamos solo del verano cuando mencionamos las vacaciones.

También tienes vacaciones íntegras en Semana Santa y Navidad, además de 14 festivos nacionales, con casi todos los puentes incluidos.#docentesafortunados

Y luego está lo de divertirse en el trabajo. ¡Qué osadía! A quién no le gustaría disfrazarse al menos un día.

Puedes (de hecho debes) disfrazarte al menos dos veces al año en el trabajo. #docentesafortunados

Tú todo el día quejándote de lo cansada que es tu tarea, y él presumiendo de que jugar es lo más importante.

Jugar forma parte de tu trabajo, de hecho una de las partes más importantes.#docentesafortunados

En estas circunstancias, aburrirse no es una opción.

No hay dos días de trabajo iguales, de hecho ni remotamente parecidos, la rutina no es una opción.#docentesafortunados

Te sabes el Prado y el Reina Sofía de memoria.

Has visitado todos los museos, hecho visitas guiadas con expertos por toda la ciudad y visto cualquier experimento científico que se pueda hacer delante de niños.#docentesafortunados

Ver películas en el trabajo. Tus favoritas, además. Lograr un ejército de niños y niñas que respalden tu gusto por ese film.

Puedes obligar a 25 niños a ver tu película favorita cada año y conseguir que acabe siendo también la favorita de un buen porcentaje de ellos. #docentesafortunados

Vestir como quieras, como si es con una camiseta de Superman.

Está bien visto ir con una camiseta friki al trabajo.#docentesafortunados

Aunque no todo es material. También te conviertes en testigo privilegiado de numerosas historias.

Eres testigo del primer amor de una persona, de hecho todos los cursos varias veces y te recuerda cada vez lo que sentiste con el tuyo. .#docentesafortunados

Además de las vacaciones ya establecidas, puedes cogerte una semanita para viajar.

Por poco que te guste pasar tiempo con tus alumnos, tienes la opción de recorrerte una capital europea, de ir una semana a la playa o de aprender a esquiar. #docentesafortunados

Y después de toda esta lista de cosas que puedes hacer para disfrutar tú, lo más importante es que nada de lo de antes era importante:

Te pasas el día rodeado de niños que te recuerdan constantemente las cosas realmente importantes de la vida. #docentesafortunados

