'Manifest', el accidentado vuelo de Robert Zemeckis en HBO

'Perdidos' y 'Los 4.4000' son algunas de las series a las que recuerda 'Manifest', la nueva ficción de intriga y misterio de HBO que la plataforma ofrece a partir de este martes 25 de septiembre, en versión original simultánea con el estreno en la NBC estadounidense. Robert Zemeckis, el director de películas tan conocidas como 'Forrest Gump', 'Náufrago' y la saga 'Regreso al futuro', es el productor.

La serie explica la historia de un avión comercial que desaparece inexplicablemente durante un vuelo transoceánico, y todavía de forma más inverosímil, reaparece cinco años más tarde.

Vidas rehechas

Sin embargo, para los 191 pasajeros del vuelo, esos cinco años no han existido. Sí para sus familiares, que han envejecido durante ese tiempo, tratando de rehacer sus vidas mientras superaban la pérdida de sus seres queridos.

a serie, que combina una gran trama de misterio con el drama de personajes, se centra en la fracturada familia Stone: en el avión viajaban Michaela, una torturada oficial de policía a punto de comprometerse con su novio; su hermano Ben, un padrazo obsesionado con mantenerlo todo bajo control, y Cal, el hijo de 10 años de Ben

, diagnosticado con una enfermedad terminal y con una esperanza de vida de unos meses.

Cuando aterrizan cinco años después (aunque para ellos solo han pasado cinco horas), se encuentran con Jared Vasquez, el novio de Michaela, que ha rehecho su vida casándose con otra persona; Grace Stone, la esposa de Ben, que trata de asimilar el milagro que supone el regreso de su familia, y Olive, la hermana gemela de Cal, que ahora tiene cinco años más que él, pero al que todavía está unida.

Encabezan el reparto Melissa Roxburgh ('Star Trek: Beyond'), Josh Dallas ('Thor'), Athena Karkanis ('Saw'), J.R. Ramirez ('Power'), Luna Blaise ('Fresh Off The Boat'), Jack Messina y Parveen Kaur ('The Strain')