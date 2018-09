Mara Torres anuncia su regreso a la Cadena SER tras su marcha de 'La 2 Noticias'

Mara Torres ha anunciado su regreso a la Cadena SER durante la presentación de la nueva temporada de la emisora. La periodista estará al frente de un nuevo espacio de madrugada que sustituirá al mítico ‘Hablar por hablar’, que se despide de la audiencia tras 21 años en las ondas a nivel nacional.

El nuevo progrma llevará por título ‘El faro’, se espera que comience el próximo mes de octubre y se llevará a cabo “con oyentes, no va a ser un magazine de día llevado a la noche. Se trata de que exploremos ese territorio nocturno que tiene la radio", según ha explicado la presentadora.

"Vuelvo a las noches, echo de menos los oyentes de la SER y he echado de menos esa luz tan particular que dan a las noches, así que cuando surgió la oportunidad de volver a la radio, dije solo me siento si vuelvo a las madrugadas", ha comentado Torres sobre su nueva aventura profesional.

Y es que la periodista fue conductora y directora del propio ‘Hablar por hablar’ desde 2001 hasta 2006, año en el que dio el salto a TVE, donde se mantuvo 12 años al frente del informativo de La 2 hasta el pasado mes de julio.