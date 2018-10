María Jesús Ruiz se estrena como colaboradora de 'Sálvame': "Tengo un poco de miedo"

'Sálvame' ha aumentado desde este martes, 9 de octubre, su equipo de colaboradores. Tras visitar el 'Deluxe' el pasado sábado, María Jesús Ruiz se ha ganado una silla como tertuliana en el espacio que produce La Fábrica de la Tele. "Estoy nerviosa porque quiero estar bien y tengo un poco de miedo. Es un programa cañero y hay una familia ya hecha desde hace tiempo", ha reconocido la nueva incorporación.

Al inicio del programa, Paz Padilla ha charlado con María Jesús Ruiz para conocer sus impresiones ante este nuevo reto televisivo. "En 'Sálvame' me he sentido apoyada y atacada, porque las noticias se dan muchas veces con crueldad", ha asegurado la modelo antes de unirse al resto de sus compañeros.

"No me dais miedo porque no sois leones de la jungla", ha aclarado María Jesús Ruiz, que ya trabajó como colaboradora en 'Sálvame' en el 2009. Así lo ha recordado Kiko Hernández: "Eso sí, estuvo dos meses". Ahora, la ex concursante de 'Supervivientes 2018' regresa con la intención de aguantar más tiempo en el programa: "Me comprometo con todos los proyectos que firmo".

En su primer día, María Jesús ya ha mantenido un pequeño encontronazo con Mila Ximénez. La novata se ha sentado en el lugar que suele ocupar la veterana, que le ha lanzado una pequeña pullita: "Te vas tres días y al volver ha cambiado todo". Ante la tensión creciente en el ambiente, Carmen Borrego ha sacado la cara por la María Jesús: "Vamos a darle una oportunidad".