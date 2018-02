María Teresa Campos evoluciona favorablemente

La periodista María Teresa Campos, de 76 años, ha sido intervenida quirúrgicamente y se encuentra en observación con una evolución favorable, según ha informado la Clínica de la Luz de Madrid.

El hospital ha emitido un comunicado a petición de la familia. El parte médico —firmado por José Luis Calleja, doctor en gastroenterología y hepatología y Carlos Durán Escriban, doctor en cirugía general y del aparato digestivo— detalla que la operación, realizada por vía laparoscópica, se ha desarrollado "sin ninguna incidencia". La veterana periodista acudió el pasado sábado de urgencia al hospital con un fuerte dolor abdominal.

"Mi madre lo ha pasado francamente mal. Me mataba su sufrimiento, el no saber qué pasaba; una situación que a ella le causaba un miedo espantoso. Ella sabía que no estaba grave, pero ver que iba a peor sin saber por qué, le causaba mucha inquietud", ha explicado su hija, Terelu Campos.

Hasta el centro hospitalario se ha acercado también Rocío Carrasco, muy unida a la familia. La presentadora tendrá que permanecer en el hospital hasta que su intestino vuelva a recuperar sus funciones y eso dependerá de cómo reaccione su organismo. Por tanto los médicos no se pronuncian sobre cuántos días tendrá que continuar ingresada.