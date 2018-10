María Teresa Campos, tras la operación de Terelu: "No es fácil para una madre ver sufrir a su hija"

Dos días después de someterse a una doble mastectomía, Terelu Campos continúa recuperándose de la delicada operación en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Su familia, que no se ha separado de ella en estos complicados momentos, ha informado de su estado de salud en declaraciones a 'Sálvame'.

"Hoy no la he visto, ayer estaba mal porque el postoperatorio es duro. Todo ha ido muy bien y me quedo con eso, pero no es fácil para una madre ver sufrir a su hija. Estamos muy contentos porque se lo han hecho fenomenal. Serán unos días malos, pero acabarán pronto", ha comentado María Teresa Campos ante los micrófonos del espacio vespertino de Telecinco.

Carmen Borrego, uno de los mayores apoyos de Terelu, también ha hablado con el programa en el que trabaja su hermana: "Esta mañana la han levantado y ha caminado un poco. Tiene ratos que está fenomenal, como ella es, y otros en los que está un poquito más seria". "No sé que pasará por su cabeza, lo ha tenido que pasar mal pero yo tampoco me he quedado corta", ha reconocido.

Teresa Campos, sobre Terelu: “El postoperatorio es duro pero todo ha ido bien, no es fácil para una madre ver sufrir a su hija” #fuerterelu #yoveosálvame > https://t.co/Pyo08xDFbl pic.twitter.com/onIE749BvR — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 8 de octubre de 2018

Tal y como la propia Terelu pidió, la Fundación Jiménez Díaz envió el pasado sábado un comunicado en el que informaba de cómo se había desarrollado la operación: "La paciente evoluciona satisfactoriamente de la intervención [...] tras pasar la noche y la mañana bajo vigilancia médica y recibir la visita del equipo médico, éste ha confirmado la evolución favorable de la paciente, por lo que se ha tramitado su traslado a la habitación de Hospitalización, donde continuará su recuperación con seguimiento del equipo médico".