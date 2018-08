El marido de Arantxa Sánchez Vicario la demanda para poder ver a sus hijos

La guerra entre Arantxa Sánchez-Vicario y su ex Josep Santacana sigue abierta y sumando nuevas batallas. Según ha revelado TVE, el empresario Josep Santacana, en proceso de divorcio de la extenista, ha presentado una demanda en un tribunal de Miami para reclamar que se establezca un régimen de visitas para poder ver a sus dos hijos en común, Arantxa, de 9 años y Leo de 7. Según Santacana, no tiene acceso a los pequeños desde hace meses.

El abogado de Sánchez-Vicario, Ramón Tamborero, ha explicando que Arantxa no ha puesto ninguna traba a Santacana para visitar a sus hijos y que no existe ninguna sentencia que se lo impida: “Según ella, él ha podido pero no ha querido verlos en meses”. Los pequeños viven un lujosos apartamento con su madre en la area de Brikel de Miami, con vistas a Kay Viscaine, y acuden a la misma escuela, la Metropolitan School donde la extenista es directora deportiva.

Dos frentes judiciales

La expareja sigue haciendo su vida por separado en Miami. De hecho, él rehizo hace tiempo su vida con otra mujer. Pero la expareja tiene dos frentes judiciales abiertos. Uno, en Florida, el de la custodia de los pequeños; y el otro, en España, en un tribunal de Esplugues de Llobregat, el del divorcio.

La defensa de Santacana solicitó que este segundo proceso se llevase a cabo en su país supuestamente para que se respetasen las capitulaciones firmadas al casarse, en las que se fijó el regimen de separación de bienes y su cliente quede a salvo del litigio de ella con el Banco de Luxemburgo por una deuda pendiente de unos 7,5 millones de euros. La pareja se enfrenta a cuatro años de cárcel por alzamiento de bienes e impago de deuda.

El abogado de la tres veces campeona de Roland Garros quiere también que el divorcio se dirima en Miami. Ha presentado un recurso ante el Tribunal de Esplugues en el que argumenta que el matrimonio construyó su vida en común en Miami y solicita a la juez que no se declare competente. Esperan la resolución para el mes de septiembre.

Santacana y Sánchez-Vicario dejaron de vivir juntos hace dos años, según declaraciones del empresario catalán. Se casaron el año 2008 en el castillos de Peralada –era segundo matrimonio de la extenista, el primero fue con el periodista Joan Vehils– y el año 2013 comenzó a resquebrajarse su relación, de acuerdo con la versión que dio él a la revista ¡Hola!: "El amor se acabó poquito a poquito. Nos ha perjudicado todo lo que nos ha sucedido. La presión, los años de tensión con la familia, el triste proceso judicial que tuvimos con la familia de Arantxa".

En una entrevista a la misma publicación, Sánchez-Vicario lamentó haberse casado con Santacana: "El tiempo ha demostrado que me equivoqué. No me arrepiento de haber dado todo por amor, me arrepiento de haberle dado todo el control de lo que tenía. Tenía que haber separado el amor del resto de mi vida".

La tenista, tras la separación, ha retomado las relaciones con la familia y con su madre, Marisa Vicario, aunque en el recuerdo de todos están la memorias que publió Arantxa en el 2012 en las que acusaba a sus padres de apropiarse de las ganacias durante sus años compitiendo al más alto nivel, una cifra que rondaría los 32 millones de euros.