Marisol: "Me llevaban a un chalet del Viso con gente del régimen que iba a verme desnuda"

No es noticia que la cantante Marisol sufriera abusos cuando era la niña prodigio del cine español, pero sí lo es que los prohombres de la dictadura franquista desfilaran por un chalet para contemplar su desnudez infantil. "Me llevaban a un chalet del Viso con gente del régimen que iba a verme desnuda", le contó hace años al ya fallecido Paco Umbral según publica ahora la revista 'Vanity Fair'.

Pepa Flores le hizo estas confidencias al famoso escritor en una conversación que mantuvieron para preparar una biografía de la artista que finalmente no salió adelante. Durante esa charla le reveló que fue víctima de abusos, tanto físicos como sexuales, desde que tenía 8 años.

"Pronto nos contrató un empresario a los ocho niños que formábamos el grupo ‘Los Joselitos del Cante’ para que hiciéramos una gira por todo el país. Yo tenía ocho años y dormía durante el viaje en la misma cama que la querida del empresario, una tal Encarna, que me daba unas palizas de muerte, pero con saña y mala sangre. Me tenía ojeriza, y no sé por qué todavía. En Lérida me dio tal paliza que me dejó el cuerpo como el de un nazareno", narra la actriz en una de las declaraciones recogidas por dicha revista.



En otro pasaje de las mismas añade: "Cuando yo dormía con aquella tía, el empresario se acostaba con ella y hacían de todo. Y querían hacer de mi el modelo de niña inocente, conformista y buena, para que fuera la referencia de todos los niños de nuestra generación porque no saben las putadas que me han hecho".

Un chalet de tapadera

Pero lo más llamativo de sus revelaciones llega cuando cuenta lo siguiente: "Me llevaban a un chalet del Viso y allí había gente importante, gente del régimen, a verme desnuda, a mi y a otras niñas. A mi madre, cuando venía a verme, los Goyanes la ponían a comer en la cocina".

El exmarido de Pepa Flores Carlos Goyanes ha negado estas acusaciones con un argumento: "¿Si todo hubiera sido tan horrible como se dice, se habría casado conmigo? No tiene sentido".